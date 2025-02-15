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В аэропорту Волгограда сняты ограничения на работу

В аэропорту Волгограда в 07:19 в субботу принято решение о снятии ограничений на прием и выпуск самолетов, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале .

Он пояснил, что данные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов воздушных судов.

Ранее в семи российских аэропортах ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Решение было принято из-за обеспечения безопасности полетов.

Также на указанных территориях, по информации СМИ, вводили план «Ковер». Предварительно, решение принято из-за дронов противника.