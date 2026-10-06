Хэтэуэй извинилась за «режим мамочки» на премьере фильма «Тайный дневник Верити»

Голливудская звезда Энн Хэтэуэй, ожидающая третьего ребенка, на прошлой неделе посетила премьеру своего фильма «Тайный дневник Верити» в Нью-Йорке. На ковровой дорожке она позировала с партнерами по проекту Дакотой Джонсон, Джошем Хартнеттом и Исмаэлем Крузом Кордовой и в какой-то момент включила «режим мамочки», за что потом публично извинилась, сообщает VOICE .

У ковровой дорожки собралось много фотографов, которые выкрикивали имена актеров, и в результате началась путаница. Было видно, что Дакота проявляла нетерпение, пританцовывала на месте, а затем нежно коснулась живота Энн, что вызвало смех у обеих.

В итоге Хэтэуэй взяла инициативу в свои руки и попробовала упорядочить действия репортеров. Жестикулируя руками, она начала давать им указания.

«Ну что, все готовы? Мы начнем слева, а потом сможем пройти вот так. Мы начнем здесь, а потом сделаем то, что сказал Джош», — заявила звезда. «А потом я уйду», — вмешалась в монолог Джонсон.

Позднее обладательница премии «Оскар» призналась, что пожалела о своей эмоциональности, как только закончила раздавать указания.

«Моей первой мыслью было: „О нет!“ Я делала это, чтобы получились хорошие фотографии. Но потом я подумала: „Но есть еще и видео!“ И я вся съежилась изнутри. Я приношу всем свои извинения. Эта девушка вышла поиграть тем вечером. На самом деле, она пришла не играть. Она пришла по делу», — цитирует Daily Mail Энн.

В фильме артистка играет автора бестселлеров Верити Кроуфорд, а Джош — ее мужа Джереми. Дакоте досталась роль писательницы Лоуэн Эшли, которая с трудом сводит концы с концами. Ее наняли, чтобы дописать оставшиеся книги Верити, оказавшейся прикованной к постели в результате загадочного происшествия. В роскошном поместье супругов Лоуэн обнаруживает незаконченную рукопись Кроуфорд, которая грозит раскрыть мрачные тайны семьи.

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