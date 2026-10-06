В Стамбуле школьница напала с ножом на учеников: одна девочка погибла

Ученица стамбульской школы умерла в больнице от полученных ранений в результате нападения другой школьницы с ножом. Об этом сообщил глава Минобразования Турции Юсуф Текин, пишет ТАСС .

«6 октября в средней школе в районе Башакшехир в Стамбуле произошел инцидент, в результате которого восемь учеников получили ранения и были госпитализированы. Одна из школьниц, несмотря на усилия медиков, скончалась в больнице», — написал министр в X.

По его словам, нападавшая задержана, в отношении нее проводятся следственные действия.

По сообщениям местных СМИ, инцидент произошел во вторник утром в религиозном лицее, где на его учащихся с ножом напала 15-летняя ученица другого учебного заведения. Она была задержана охраной. Причины происшествия выясняются.

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