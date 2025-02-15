Ограничения работы ввели в семи российских аэропортах

сегодня в 07:22

В семи аэропортах разных городов РФ ранним утром в субботу ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Так, ограничения введены в воздушных гаванях Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Грозного, Калуги, Саратова и Ульяновска.

Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все меры, чтобы обеспечить безопасность полетов.

Как пишут СМИ, на указанных территориях введен план «Ковер». По предварительным данным, такое решение принято из-за украинских дронов в небе.