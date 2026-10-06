Подростки-живодеры издеваются над котами и птицами в Москве

Жители окрестностей станции метро «Шелепиха» бьют тревогу из-за регулярных жестоких расправ над животными со стороны группы несовершеннолетних. Об этом сообщает Telegram-канал « Осторожно, Москва ».

По словам очевидцев, компания детей целенаправленно издевается над уличными кошками, собаками и птицами. В одном из последних случаев подростки, предположительно, насмерть забили бездомного кота ударом камня по голове.

Также правонарушители бросались с деревянными палками на проходивших мимо собак.

Вскоре во дворах около жилых домов москвичи обнаружили трупы растерзанных птиц — ворон и голубей. Их тела со следами насильственной смерти были брошены на газонах в опавшей листве, на пешеходных дорожках и крышках канализационных люков.

Обеспокоенные граждане составили и направили коллективные заявления в правоохранительные органы, службу опеки и профильные надзорные инстанции. Они просят привлечь виновных и их родителей к ответственности.

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