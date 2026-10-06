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Минобороны РФ сообщило об ударе по танкеру ВСУ в порту Южный

Минобороны России сообщило о продолжении ударов дронами по портовой инфраструктуре Украины и морским судам, задействованным в доставке военных грузов. Удары были нанесены днем 6 октября.

В результате ударов в порту Южный поражено морское судно типа «танкер», доставлявшее горюче-смазочные материалы, предназначенные для обеспечения Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Кроме того, на стоянке техники в районе населенного пункта Маяки поражены грузовые автомобили, которые доставляли на Украину военные грузы.

Российские военные последовательно достигают всех целей, поставленных на специальную военную операцию.

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