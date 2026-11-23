В Москве с полудня вторника, 24 ноября, и до конца суток среды, 25 ноября, прогнозируется резкое ухудшение погоды. Оно будет сопровождаться снегопадами, метелью и порывистым ветром, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России.

Согласно прогнозу синоптиков, в течение полутора суток в городе будет идти снег. Местами ожидаются сильные осадки, а скорость ветра при порывах достигнет 17 метров в секунду.

Из-за метели на столичных дорогах образуется гололедица. Возможны снежные заносы.

В связи с неблагоприятными погодными условиями спасатели призвали жителей и гостей Москвы соблюдать меры предосторожности: оставлять автомобили только на безопасных парковочных местах, обходить на улицах рекламные щиты и неустойчивые конструкции. Также важно проявлять повышенную бдительность за рулем и не оставлять детей без присмотра.

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