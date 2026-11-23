Центральная пригородная пассажирская компания завершила подготовку к зиме 678 платформ на 384 станциях Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) завершила сезонные работы на пассажирской инфраструктуре в Подмосковье. Подготовка к зиме охватила 678 платформ на 384 станциях.

На станциях и остановочных пунктах проверили состояние платформ, тепловые завесы, системы отопления и двери в турникетных павильонах и зданиях вокзалов. Там, где требовалось, заменили доводчики и отрегулировали механизмы.

«Для нас важно, чтобы пассажирская инфраструктура стабильно работала в условиях низких температур и оставалась комфортной для пассажиров в течение всего зимнего сезона», — рассказал первый заместитель генерального директора ЦППК Владимир Булак.

Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья доступна в официальном канале Минтранса региона в МАКС.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что сфере железнодорожных и автобусных перевозок в Подмосковье нужно уделить отдельное внимание.

«Все, что касается транспорта, в том числе железнодорожного транспорта: ЦППК, МЦД, — требует очень подробного сопровождения. Это связано не только с подвижным составом, расписанием, а также с программой модернизации, дополнительными ресурсами, которые направляем туда. Это касается и пересадочных пунктов», — сказал губернатор.