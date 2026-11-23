Мужчина насмерть разбился в храме в Москве
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В храме Тихвинской иконы Божией Матери на проспекте Мира в Москве утром в произошел смертельный несчастный случай. Об этом сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».
Мужчина сорвался со строительных лесов.
Он погиб на месте.
Ранее на лесопромышленном предприятии в Амурске Хабаровского края при выполнении производственных операций на участке сортировки древесины 50-летнего работника затянуло в движущиеся элементы цепного транспортера. От полученных травм мужчина погиб.
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