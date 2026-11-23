Бортпроводнику стало плохо с сердцем во время рейса Москва — Махачкала Происшествия сегодня в 10:51 Фото - © Медиасток.рф

Стюарду стало плохо во время рейса из Москвы в Махачкалу. Бортпроводник пожаловался на боли в груди, ему стали экстренно оказывать помощь прямо на борту, сообщает SHOT.

Лететь до Махачкалы оставалось больше часа. Помощь мужчине стали оказывать сразу на высоте более 10 тысяч метров. Обязанности стюарда распределили между коллегами. Спустя час Boeing 737-800 приземлился в Махачкале. После приземления бортпроводника передали медикам. Его осмотрели, проверили сердце и не выявили серьезных нарушений в работе органа. Сотрудника авиакомпании временно отстранили от работы. Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.