Более ста жителей Наро-Фоминска переселят из аварийных и ветхих домов

Более ста жителей Наро-Фоминска скоро получат современные квартиры взамен аварийного и ветхого жилья. Новые дома строят в том же городском округе, с благоустроенными дворами и необходимой инфраструктурой, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Жителям Наро-Фоминска предложат несколько площадок для переселения из аварийного жилья. При подборе квартир учтут состав и потребности семей, расположение школ, учреждений дополнительного образования и спортивных секций, которые посещают дети.

«В зависимости от этого мы подбираем те объекты, где было бы комфортно проживать гражданам», — отметила заместитель генерального директора компании-застройщика Надежда Луценко.

Новоселам не придется уезжать из своего городского округа. Новые дома встраивают в городскую среду с развитой образовательной и социальной инфраструктурой. По словам Луценко, по центру Наро-Фоминска можно передвигаться в пределах 15 минут и пользоваться городской инфраструктурой. Это позволит семьям сохранить привычный уклад жизни и социальные связи.

По программе 2026 года определены более 32 домов, которые планируют расселять в следующем году. Новое жилье будут вводить поэтапно. Параллельно на месте старых микрорайонов планируют обустраивать спортивные и детские площадки, велодорожки и благоустраивать территорию.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье динамично запускают проекты реновации для решения проблемы с аварийным жильем.

«К сожалению, аварийное жилье существует в нашей стране, и, чтобы ускорить решение этой проблемы, мы запускаем проекты реновации, которые предполагают другие скорости, другое количество расселения в наших городах. Сергиев Посад, Раменское, Мытищи, Красногорск, Одинцово, Балашиха имеют безнадежно устаревшие дома, но еще не признанные аварийными», — сказал Воробьев.