Евгения Дреева работает учителем информатики в МАОУ ОЦ «Старт» уже восемь лет. Профессию она выбрала по зову сердца. О программе «Социальная ипотека» педагог узнала от директора школы в рабочем чате, решила подать заявку и уже отметила новоселье.

Евгения с мужем переехала в квартиру в ЖК «Пригород Лесное». При выборе жилья семья учитывала близость к родным и удобное расположение дома.

«Здесь живет моя родная сестра со своей семьей, и для нас это большое счастье быть рядом с близкими. До работы мне идти всего 5 минут, а до метро — 15 минут. Это огромная поддержка для семьи, и я искренне благодарна за такую возможность», — отметила Евгения.

Педагог ценит информатику за возможность постоянно учиться и делиться знаниями с детьми. Ей нравится наблюдать, как интерес учеников к технологиям перерастает в осознанный выбор профессии. Главными принципами своей работы она считает честность, уважение к ученику и умение объяснять сложное простыми словами, сохраняя контакт и доверие.

Программа «Социальная ипотека» действует в Подмосковье с 2016 года по инициативе губернатора Московской области. Приобрести жилье с ее помощью могут медики, учителя, молодые ученые, молодые специалисты оборонно-промышленного комплекса и тренеры.

Полный перечень специальностей и условия участия опубликованы на сайте министерства жилищной политики Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе продолжается реализация программы «Социальная ипотека». Сертификаты вручают людям самых востребованных профессий, которые учат, лечат, посвящают себя научным открытиям, укрепляют ОПК, помогают добиваться успехов в спорте. Губернаторская программа позволяет купить жилье по доступной цене.

«Первую половину стоимости квартиры Московская область оплачивает сразу в виде первоначального взноса, вторую половину участник берет в ипотеку, а регион ежемесячно в течение 10 лет компенсирует ему эту сумму. Специалисту же нужно только гасить проценты», — заявил Воробьев.