Представительницы Московской области выиграли три золотые и одну серебряную медаль на Открытом кубке Шанхайской организации сотрудничества по фехтованию, который прошел 19–22 ноября в Москве, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Кристина Ясинская победила в командных соревнованиях шпажисток вместе с Софьей Барсуковой, Яной Бекмурзовой и Анастасией Рустамовой. В финале сборная России обыграла команду Узбекистана. Бронзу завоевала Белоруссия. Ясинская представляет областной центр олимпийских видов спорта и СШОР по фехтованию в Химках.

Ирина Зорина выиграла личное первенство на рапирах среди юниорок. Милана Левчук завоевала серебро, представительницы Казахстана и Камбоджи — бронзу. Обе подмосковные спортсменки представляют центр фехтования Ильгара Мамедова и УОР № 3 в Химках, Зорина также выступает за областной центр олимпийских видов спорта.

В командном турнире рапиристок Левчук и Зорина стали победительницами вместе с Анастасией Безносиковой и Александрой Продан. В финале они обыграли сборную Казахстана. Третье место заняла команда Белоруссии.

Турнир по фехтованию прошел в Москве с 19 по 22 ноября с участием сильнейших спортсменов разных стран. Он стал частью Открытого кубка ШОС, объединившего более 2000 спортсменов из стран организации и приглашенные команды по 10 видам спорта.

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Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.