Медики диагностировали у шоумена, предположительно, закупорку артерии сердца.

На фоне проблемы сердечная мышца испытывает острое кислородное голодание.

Джигурда — советский, российский и украинский актер театра и кино, кинорежиссер, сценарист и исполнитель авторских песен. Он получил широкую известность благодаря своему фирменному хриплому тембру голоса и эпатажному поведению. Свою карьеру в кино начал в конце 1980-х годов, а всенародную известность обрел после главной роли в трилогии «Любить по-русски» в 1990-х годах.

В 2000-х и 2010-х годах Джигурда сменил амплуа и стал регулярным героем светской хроники и ток-шоу из-за череды громких скандалов, публичных конфликтов, а также эпатажных перформансов в соцсетях и на телевидении. Кроме того, артист неоднократно участвовал в телевизионных реалити-проектах («Последний герой») и проводил бои в рамках поп-ММА промоушенов.

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