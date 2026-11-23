Коммерческая организация добилась снятия запретов на регистрационные действия, мешавших продаже таунхауса в Электростали, после обращения к бизнес-омбудсмену и прокурорской проверки, сообщает пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей.

Судебные приставы запретили регистрационные действия с таунхаусом коммерческой организации в Электростали и муниципальным земельным участком, который она арендовала. Ограничения помешали продаже недвижимости.

На часть участка был зарегистрирован сервитут в пользу другой компании, в отношении которой велось исполнительное производство. Приставы распространили ограничения на сам участок, хотя должнику принадлежало лишь право ограниченного пользования им.

Представитель организации обратился в службу судебных приставов. Там признали ошибку, но запреты не сняли. Тогда предприниматель обратился к уполномоченному по защите прав предпринимателей в Московской области.

Ситуацию рассмотрели на совместном приеме бизнес-омбудсмена и прокурора Московской области. Прокурорская проверка выявила нарушения прав собственников. Городская прокуратура внесла представление руководителю службы судебных приставов с требованием устранить нарушения. В результате запреты сняли, препятствия к продаже недвижимости устранили.

Предприниматели могут направить жалобы уполномоченному почтой по адресу: 143082, Московская обл., г.о. Одинцовский, д. Раздоры, тер. Рублево-Успенское ш., км 1-й, д. 1, корп. А, либо электронной почтой uzpp@mosreg.ru. Также можно обратиться в контакт-центр по телефону +7 (800) 550-63-53 или в общественные приемные уполномоченного в муниципальных образованиях Московской области. Их контакты размещены на сайте.

В рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» отдельное внимание уделяют устранению монополий, созданию благоприятного инвестиционного климата и молодежному предпринимательству. Поддержку может получить бизнес любого масштаба: от инициатив студентов и мам в декрете до крупных промышленных компаний.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.