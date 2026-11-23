Средняя стоимость аренды загородных объектов в Московской области на новогодние каникулы составляет около 29 тысяч рублей за сутки, но ориентироваться только на цену за ночь рискованно: самая дорогая ночь обычно приходится на 31 декабря, а собственник может сдавать объект только на несколько дней подряд. Об этом РИАМО сообщил экономист, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Ярослав Климов.

По словам эксперта, цифра в 29 тысяч рублей объединяет разные предложения — от небольшого дома для семьи до загородной резиденции с бассейном, хотя их стоимость различается в несколько раз. Кроме того, средняя ставка за праздничный период не гарантирует возможность снять конкретный дом по такой цене непосредственно в новогоднюю ночь.

Ориентировочные предложения на рынке выглядят так: небольшой домик на несколько человек можно искать с бюджетом 10–20 тысяч рублей за сутки, семейный коттедж — примерно 20–50 тысяч. За большой дом с баней, бассейном и местом для многочисленной компании запрашивают от 50 тысяч рублей за сутки, а отдельные объекты стоят значительно дороже.

«Эти суммы нельзя воспринимать как единый прайс: вместимость, расстояние от Москвы и требования к минимальному сроку проживания существенно меняют расчет. У семьи, которая планирует пять дней отдыха, и у компании, которой нужна только новогодняя ночь, будут совершенно разные доступные варианты», — поясняет Климов.

Эксперт советует внимательно сравнивать итоговую стоимость всего бронирования: помимо проживания могут отдельно оплачиваться уборка, баня, дополнительные гости и размещение с животными. Обеспечительный платеж обычно возвращают при соблюдении договора, но на время поездки эти деньги тоже придется выделить. Перед переводом предоплаты нужно согласовать даты, количество гостей, правила отмены и перечень услуг письменно.

«Особенно осторожно следует относиться к предложениям, где собственник просит немедленно перевести деньги, но отказывается предоставить договор или подтвердить право сдавать объект», — предупреждает Климов.

Ближе к концу года выбор удобных домов может сократиться, однако это не означает непрерывного подорожания всех оставшихся предложений. Владелец дорогого коттеджа, который долго не находит арендаторов, может предложить скидку. Для экономии полезнее сравнить стоимость полного заезда и, если позволяет семейный график, рассмотреть отдых после 1 января — так появляется возможность избежать наиболее дорогой праздничной ночи.

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