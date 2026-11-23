Россиянам предлагают слетать в Японию из Москвы за 50 тысяч рублей

В системах онлайн-бронирования появились относительно недорогие варианты перелета из Москвы в Токио на декабрь. Самый бюджетный из обнаруженных маршрутов обойдется путешественникам примерно в 50 740 рублей за поездку туда и обратно, причем в тариф включены два багажных места по 23 кг каждое, сообщает Tourdom .

Наиболее доступное предложение обнаружено у китайской авиакомпании China Southern Airlines. Пассажиры могут вылететь из Москвы в Токио 7 декабря, а вернуться в российскую столицу 16 декабря. Билеты на эти даты стоят 50 740 рублей.

Путь в Японию через Пекин займет чуть более 13 часов. Обратный перелет окажется значительно дольше: маршрут проходит через Гуанчжоу, где пересадка продлится почти 21 час. При желании туристы смогут воспользоваться возможностью безвизового транзита в Китае и провести часть времени в городе, прежде чем отправиться домой.

Несколько дороже обойдется путешествие с Etihad Airways. Эмиратская авиакомпания предлагает перелет из Москвы в Токио на аналогичные даты за 55 800 рублей. Дорога в одну сторону займет около 20 часов, в обратную — 21 час. Пересадки в Абу-Даби сравнительно короткие: примерно три часа по пути в Японию и два часа на обратном маршруте.

Однако минимальная цена у Etihad предусмотрена для пассажиров, путешествующих только с ручной кладью. Если потребуется зарегистрированный багаж, стоимость билетов увеличится до 69 600 рублей.

Самый быстрый из представленных вариантов предлагает Air China. Перелет из Москвы в Токио займет около 17,5 часа, а обратная дорога — 15 часов. Стыковки в Пекине составят примерно 6,5 часа при полете в Японию и 2,5 часа при возвращении. За такой маршрут придется заплатить 84 000 рублей, при этом в стоимость включены два багажных места.

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