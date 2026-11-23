Решение о проведении специальной военной операции было принято из-за опасности начала боевых действий на фоне планов Украины вступить в Североатлантический альянс. Этим ситуация в корне отличается от американской атаки на Иран, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева.

По его словам, во время СВО российское руководство не прибегало к ядерному оружию. В этом отсутствовала прямая необходимость.

Вместе с тем украинские власти и государства Североатлантического альянса уже не раз доводили обстановку до грани, когда Москва имела бы основания для такого шага. Но окончательное решение принимается после всестороннего анализа всех факторов.

Медведев напомнил Киеву и его западным союзникам, что при определенных обстоятельствах Россия не просто обладает правом, а обязана задействовать свой ядерный потенциал. По словам Медведева, удар последует в ответ на массированное применение обычных вооружений, способное обернуться катастрофой. Законной причиной для превентивной ядерной атаки со стороны РФ также станут любые негласные или замаскированные поставки ЯО Украине.

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