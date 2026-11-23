Наталья Лапина завоевала золото в весовой категории до 69 кг на Открытом кубке Шанхайской организации сотрудничества по тяжелой атлетике в Московской области. Спортсменка показала результат 190 кг в сумме двух упражнений, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Наталья Лапина представляет областной центр олимпийских видов спорта и СШОР по летним видам спорта, Старую Купавну Богородского округа. На Открытом кубке ШОС она подняла 83 кг в рывке и 107 кг в толчке. Серебро в категории до 69 кг завоевала россиянка Екатерина Смолякова с результатом 174 кг — 76 кг в рывке и 98 кг в толчке.

Ранее Даниил Петров стал серебряным призером турнира в весовой категории до 70 кг среди мужчин. Он также установил рекорд России в толчке среди юниоров до 20 лет. Еще одну серебряную медаль завоевала Александра Фурдик.

Открытый кубок ШОС объединяет более 2000 спортсменов из стран Шанхайской организации сотрудничества и приглашенные команды. Соревнования по 10 видам спорта проходят с 11 по 23 ноября в Москве и Московской области.

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Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.