Врачи Воскресенской больницы своевременно выявили редкую опухоль

Оториноларингологи Воскресенской больницы выявили у мужчины рак гортаноглотки, несмотря на отрицательный результат КТ. Дополнительное обследование и биопсия позволили установить диагноз, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В течение 2025 года мужчина обращался к терапевтам и урологам с гипертонической болезнью, кистой почки и хроническим простатитом. Жалоб со стороны ЛОР-органов у него не было.

В конце декабря 2025 года пациент пришел к оториноларингологу. Врач диагностировал хронический ларингит, но учел возраст мужчины, длительность симптомов и отсутствие улучшений от консервативной терапии. Пациента направили на КТ гортани с контрастом, которая не выявила новообразования.

Жалобы сохранялись, и на повторном приеме врач решил госпитализировать мужчину. Эндоскопическая фарингоскопия выявила образование, визуально похожее на папиллому ротоглотки. Врачи выполнили биопсию, а через несколько дней гистологическое исследование подтвердило рак гортаноглотки.

«После заживления области операции пациент был направлен в Московский областной онкологический клинический центр, где находился в отделении опухолей головы и шеи. Эндоскопическое исследование гортани, трахеи и бронхов выявило новообразование II стадии. Стадирование на поиск метастазов показало их отсутствие. Было назначено лечение», — рассказал заведующий центром амбулаторной онкологической помощи Воскресенской больницы Андрей Сергеев.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.