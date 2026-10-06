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Кошка с бешенством напала на двоих человек в Татарстане

Происшествия
YuryKara / Фотобанк Лори

Фото - © YuryKara / Фотобанк Лори

В Тукаевском районе Татарстана бешеная кошка напала на двоих человек. Сначала от действий животного пострадала женщина, затем мужчина, сообщает «Происшествия Татарстан».

Сначала животное набросилось на женщину в поселке Калмаш. Затем кошка переместилась в соседний поселок Новый, где напала на охранника. Мужчине удалось поймать животное.

Специалисты исследовали взятые у кошки пробы и подтвердили наличие вируса бешенства. В настоящее время ветеринарные службы проводят экстренную вакцинацию восприимчивых к заболеванию животных в личных подсобных и фермерских хозяйствах, а также на предприятиях района.

После лабораторного подтверждения бешенства в населенных пунктах Новый и Калмаш может быть введен карантин на 60 дней.

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