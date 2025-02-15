сегодня в 08:05

Ограничения на работу отменили в аэропорту Саратова

На территории аэропорта Саратов в 07:30 в субботу сняли ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале .

Он напомнил, что временные ограничения в работе воздушной гавани вводились для обеспечения безопасности полетов.

Ранним утром в субботу в семи российских аэропортах ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Решение было принято из-за обеспечения безопасности полетов. Позднее ограничения сняли в Волгограде.

Также в ряде регионов РФ, по информации СМИ, вводили план «Ковер». Предварительно, решение принято из-за дронов противника.