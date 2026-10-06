В Дмитровском округе обследуют дома после атаки беспилотников

Экстренные и профильные службы 6 октября обследуют жилые дома и имущество жителей Дмитровского округа, поврежденные во время ночной атаки беспилотников. Погибших и пострадавших нет, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

С утра 6 октября по пострадавшим адресам работают первый заместитель главы Дмитровского муниципального округа Евгений Тертышников, начальники отделов по работе с населением, экстренные и профильные службы.

Специалисты осматривают территории и здания, фиксируют повреждения и определяют объем восстановительных работ. Жителям каждого пострадавшего адреса лично разъясняют порядок дальнейших действий и оказания помощи. Обследование продолжится до проверки всех поврежденных объектов.

«Самое главное — никто из людей не погиб и не пострадал. Сейчас задача — оперативно зафиксировать все повреждения и помочь жителям. Все поврежденное имущество обязательно восстановим. Каждый, кому необходима помощь, получит поддержку», — отметил первый заместитель главы округа Евгений Тертышников.

Администрация напомнила, что при обнаружении беспилотника или его обломков нельзя приближаться к ним, трогать или перемещать найденные предметы. Необходимо укрыться в ближайшем здании, отойти от окон, предупредить людей рядом и сообщить о находке по номеру 112 или в единую дежурно-диспетчерскую службу Дмитровского округа: +7 (496) 223-19-61.

Жителей просят сохранять спокойствие и ориентироваться на официальную информацию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что очень важно всем быть на местах и оперативно оказывать максимальную помощь по тому или иному происшествию.

«Очень важно всем быть на местах и оперативно оказывать максимальную помощь по тому или иному происшествию. Вы это прекрасно знаете — и те, кто работает недавно, и те, кто работает продолжительное время. Это отличительная черта команды, которая должна у нас присутствовать постоянно», — подчеркнул Воробьев.