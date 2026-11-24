Техника региональных операторов по вывозу отходов в Подмосковье переведена в режим повышенной готовности перед снегопадами. Циклон может принести в отдельные районы до 15 см осадков, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Усиленный режим ввели в каждом округе региона в связи с приближением циклона и первыми серьезными снегопадами. Для бесперебойного вывоза отходов задействованы мусоровозы, бункеровозы и ломовозы.

Первые рейсы начинаются в 5–6 утра, чтобы к семи часам машины были на маршрутах. Рабочие смены экипажей увеличили на 2–3 часа. За смену каждая машина должна вывезти отходы с 40–70 площадок.

Министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко ранее отмечал, что автопарк возчика насчитывает свыше 1 тыс. единиц спецтехники. Ежедневно на линию выходит около 600 машин.

Снежные заносы, упавшие деревья и неправильно припаркованные автомобили затрудняют подъезд к контейнерам. Крупные ветки нередко блокируют проезд, и для их уборки приходится вызывать дополнительные службы. При заносах диспетчеры связываются с оперативными службами округов для расчистки проездов. Иногда экипажам приходится вручную выкатывать контейнеры весом до 250 кг.

Центр содержания территорий ежедневно контролирует вывоз отходов по всей Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что подготовка к уборке на контейнерных площадках в зимний период требует максимальной согласованности для того, чтобы не приносить жителям неудобства.

«Тема с запаркованностью требует <…> выделенных сил, потому что предполагает достаточно большое сильное взаимодействие и с жителями, и с нашими главами», — сказал Воробьев.