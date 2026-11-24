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Раввин Лазар поблагодарил ФСБ за предотвращение взрыва в синагоге Кисловодска

Главный раввин России Берл Лазар выразил благодарность Федеральной службе безопасности за срыв теракта в синагоге в Кисловодске, сообщает RT .

Ранее стало известно, что ФСБ предотвратила взрыв в синагоге в Кисловодске. По данным спецслужб, его готовил радикально настроенный гражданин России.

«Мы благодарны ФСБ, предотвратившей террористический акт. Это преступление готовилось в районе, где евреи всегда жили в мире и братстве с другими народами», — сказал Берл Лазар.

Раввин отметил, что террористы стремятся посеять страх и заставить людей сдаться. По данным спецслужб, мужчина, планировавший подрыв синагоги, хотел выехать в Сирию.

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