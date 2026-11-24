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Петербург и вьетнамская провинция Хынгиен заключили соглашение о сотрудничестве. Подписание состоялось 24 ноября во время официального визита городской делегации во Вьетнам, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Стороны подписали документ по итогам переговоров губернатора Александра Беглова с заместителем секретаря Партийного комитета, председателем Народного комитета провинции Нгуен Мань Куеном. Хынгиен стала шестым вьетнамским регионом, с которым Петербург установил побратимские связи.

Беглов также встретился с членом Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама, секретарем партийного комитета провинции Фам Куанг Нгоком. Губернатор отметил, что Петербург и вьетнамские регионы строят сотрудничество на взаимном уважении и доверии.

По словам Беглова, Россия и Вьетнам укрепляют стратегическое партнерство под руководством Владимира Путина и генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама, президента страны То Лама. Глава Петербурга подчеркнул: лидеры подтвердили курс на развитие отношений 18 ноября на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Китае.

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