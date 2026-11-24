Концерт «Мелодии без границ» X Фестиваля мировой музыки «Пересекая время» пройдет 5 декабря в 17:00 в музыкальном колледже имени С. С. Прокофьева в Пушкино, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В концерте выступят заслуженные артисты России братья Михаил и Андрей Ивановы, джазовая вокалистка Полина Орбах, солистка Людмила Боталова (меццо-сопрано) и симфонический оркестр Московской областной филармонии, художественным руководителем которого является Дмитрий Юровский. За дирижерский пульт встанет Максим Бетехтин.

Программа объединит мировые хиты и авторские композиции братьев Ивановых. Они прозвучат в новых аранжировках для камерного состава оркестра, баяна и джазового трио. Все аранжировки созданы в центре развития этнической музыки под руководством братьев Ивановых.

Специально для программы собрали состав, в который вошли струнная группа, деревянные духовые, две валторны, джазовое трио — фортепиано, контрабас и ударные, а также аккордеон, баян и два голоса — джазовый и академический. Компактный состав удобен для гастролей и позволяет сочетать симфоническое звучание с джазовой импровизационной свободой.

Концерт начнется 5 декабря в 17:00 по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Писаревская, д. 12, музыкальный колледж имени С. С. Прокофьева. Возрастное ограничение — 6+. Билеты доступны на сайте Московской областной филармонии.

В рамках нацпроекта «Семья» в разных регионах страны открываются пространства для семейного отдыха. А молодым россиянам от 14 до 22 лет доступна Пушкинская карта. Каждый год на нее начисляется 5 000 рублей на билеты в театры, музеи и на концерты, из которых до 2 000 рублей на можно потратить на поход в кино.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.