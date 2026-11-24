12 октября 2026 года в в одной из гостиниц в Анапе завершили внедрение гибридной солнечной электростанции с накопителем энергии. Система обеспечивает резервное электроснабжение отеля на 30 номеров и позволяет снизить потребление электроэнергии из внешней сети. Проект реализовала ГК «Комплексные системы», сообщает пресс-служба туроператора «Русские Сезоны».