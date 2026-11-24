Гибридную солнечную электростанцию в подключили к гостиничному объекту в Анапе
12 октября 2026 года в в одной из гостиниц в Анапе завершили внедрение гибридной солнечной электростанции с накопителем энергии. Система обеспечивает резервное электроснабжение отеля на 30 номеров и позволяет снизить потребление электроэнергии из внешней сети. Проект реализовала ГК «Комплексные системы», сообщает пресс-служба туроператора «Русские Сезоны».
Работы заняли 12 дней. Днем гостиница использует солнечную энергию, а при отключении внешней сети электроснабжение сохраняется на срок от 10 до 24 часов.
«Для гостиничного бизнеса надежность энергоснабжения — важнейшая составляющая качества сервиса. Гости должны получать полноценный отдых независимо от состояния внешней инфраструктуры», — отметил технический директор ГК «Комплексные системы» Андрей Борисович Тарасов.
Мощность солнечных панелей составляет 30 кВт, инверторов — 60 кВт, накопителя — 60 кВт·ч.