23 ноября в подольском ФГКУ «1586-й военный клинический госпиталь» состоялся концерт для военнослужащих, проходящих лечение и реабилитацию. Мероприятие прошло в рамках акции «Мы едем к Вам, все будет хорошо». Перед зрителями выступили Александр Маршал и Юлия Михальчик — постоянные участники патриотических проектов «Русской Медиагруппы». Организатором встречи выступил телеканал РУ.ТВ при поддержке Министерства обороны Российской Федерации, сообщила пресс-служба «Русской Медиагруппы».

Концертный зал госпиталя собрал около 300 зрителей: исполнителей встречали пациенты, врачи, медицинские сестры и сотрудники учреждения. Для людей, чьи будни подчинены процедурам и восстановлению, полтора часа живой музыки стали настоящей перезагрузкой — зал пел вместе с артистами, а после выступления зрители долго не отпускали их, брали автографы и фотографировались.

«Не мне решать, понравился ли концерт зрителям, но, судя по аплодисментам, все удалось. В 1974 году я принимал воинскую присягу на службу, и я не считаю, что если ты демобилизовался, то присяга не работает. Она работает до конца твоих дней. Я езжу на передовую, общаюсь с нашими ребятами, потому что я продолжаю служить стране. Это моя обязанность. И пока я буду жив, я буду помогать нашим ребятам, встречаться с ними, потому что для них это поддержка. Недаром же с 41-го по 45-й год были концертные бригады, и были артисты, которые ездили прямо на передовую, потому что это великая моральная помощь бойцам», — отметил Александр Маршал.

Выступление в Подольске — часть большой патриотической акции «Мы едем к Вам, все будет хорошо», которую телеканал РУ.ТВ проводит в госпиталях и санаториях Министерства обороны по всей стране. Подобные концерты для проходящих лечение и реабилитацию участников СВО, военнослужащих и сотрудников силовых ведомств и спецслужб, а также для их семей уже стали традицией. Они поднимают настроение и боевой дух, помогают бойцам отвлечься и чувствовать себя частью большой страны, которая помнит об их подвиге. Для всей «Русской Медиагруппы» поддержка защитников Отечества — не разовое мероприятие, а системная работа, которая будет продолжаться.

«Я благодарю за теплый прием всех зрителей, которых считаю полноценными участниками этого концерта. Мы сегодня имеем возможность благодаря ребятам, которые на фронте, не только петь, но и жить. И такие концерты — самое малое, что вообще мы, артисты, можем сделать для них, чтобы песней поднять настроение, разбавить будни», — также отметила Юлия Михальчик.