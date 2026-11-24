Фото - © Фонд по сохранению, воссозданию исторического облика и развитию г. Сергиев Посад

Конференция «Город и монастырь: диалог о вере, чувствах и эмоциях» и фестиваль духовной и классической музыки пройдут 27 и 28 ноября в Сергиевом Посаде у стен Троице-Сергиевой лавры, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Конференция продолжит обсуждение тем, начатое в декабре 2025 года. Организатор — фонд по сохранению, воссозданию исторического облика и развитию г. Сергиев Посад.

В пятницу, 27 ноября, к деловой программе можно будет присоединиться онлайн, а дискуссию о будущем музейном центре русской философской мысли им. П. Флоренского — посетить очно.

В субботу, 28 ноября, в Московской духовной академии соберутся эксперты, исследователи, представители музеев, бизнеса и духовных учреждений. Они обсудят будущее исторических мест и способы сделать их живыми, понятными и ценными для каждого, а также взаимодействие городского и монастырского пространств. Предприниматели поделятся опытом вложений в развитие малой родины с использованием доступных ресурсов.

Конференция имеет практическую направленность. Сергиев Посад исторически развивается как национальный духовный центр и место притяжения паломников. Здесь формируются практики гармоничного сосуществования городского и сакрального пространств. Опыт развития города позволяет оценивать новые подходы и применять их в других городах страны с религиозными доминантами. Подробная программа и регистрация доступны по ссылке.

Фестиваль в рамках конференции объединит хоровые традиции России. 27 ноября выступит мужской хор Спасо-Евфимиева монастыря из Суздаля. 28 ноября перед зрителями выступят мужской хор Московской духовной академии из Сергиева Посада, московский мужской хор «Логос», солисты фонда народного артиста Владимира Маторина и коллективы округа.

Подробности фестиваля и регистрация для участия — по ссылке.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.