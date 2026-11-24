В Подмосковье отремонтировали более 690 мусоропроводов в жилых домах

Управляющие организации с начала ноября отремонтировали более 690 мусоропроводов в многоквартирных домах Подмосковья по заявкам жителей, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Заявки на ремонт поступили в Единую диспетчерскую службу региона. Больше всего мусоропроводов обновили в Химках — 147, Фрязино — 68 и Люберцах — 56.

Сотрудники управляющих организаций заменили изношенные загрузочные клапаны, устранили засоры и отремонтировали стволы мусоропроводов. Эти работы помогают предотвратить неприятные запахи, снизить риск засоров и возгораний, улучшить санитарное состояние подъездов.

При обнаружении неисправностей жители могут обратиться в свою управляющую компанию или направить заявку в Единую диспетчерскую службу. Если управляющая организация бездействует, следует обратиться в территориальный отдел министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Ранее глава министерства Игорь Даниленко отмечал, что инспекторы регулярно проверяют состояние подъездов, чердаков, подвалов, кровли и фасадов. Выявленные нарушения фиксируют в региональной Единой диспетчерской службе и оперативно передают управляющей организации. На устранение отводят от суток до семи дней. Подтверждение выполненных работ также отражается в системе.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть в состоянии отвечать на запросы жителей.

«Сегодня крайне важно быть уверенным, что управляющие компании, которые работают и в новом фонде МКД, и в старом фонде, должны отвечать на запросы жителей. Я надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам оперативно реагировать на вызовы», — заявил глава региона.