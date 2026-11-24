Подачу горячего водоснабжения (ГВС) и центрального отопления (ЦО) восстановят в муниципальном округе Чехов во вторник к 18:00, сообщает пресс-служба администрации.

24 ноября в округе временно снижены параметры отопления и горячего водоснабжения в 108 домах и 16 социальных объектах. Это связано с ремонтными работами на котельной № 2. Жителей проинформировали об отключениях.

По данным Минэнерго, на котельной проводят плановые работы по замене запорно-регулирующей арматуры в рамках контракта по капитальному ремонту.

Под временное снижение параметров ГВС и ЦО попадают 108 МКД (более 15 тыс. человек) по адресам: ул. Чехова, ул. Ильича, ул. Вишневый бульвар, ул. Вишневая, ул. Береговая, ул. Солнышевская, ул. Дружбы, ; ул. Лопасненская.; ул. Московская; а также школа № 3, Гимназия № 2, Лицей № 4, Д/С № 2, 4, 5, 14, Д/К «Дружба», гостиница «Олимпийская», ГБУЗ МО ЧОБ.

Работы ведут специалисты ГУП МО «Чеховское ЖКХ». Плановый срок окончания — 18:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что большая программа по теплу в регионе реализуется во всех городах. Она предполагает три элемента — котельная: большая, средняя и малая, второе — это активная замена изношенных сетей и опрессовка высоким давлением. При низких температурах они представляют собой угрозу для стабильного теплоснабжения.

«Ну и третий элемент — это распределительная сеть. Сам дом и все, что „подходит“ к нему, должно быть готово. Эту комплексную работу мы ведем в каждом городском округе. Очень надеюсь, что и строители, и наши инженеры, теплотехники — все, кто вовлечен в сферу ЖКХ, эту ответственность понимают. Мы делаем все, чтобы обеспечить стабильное тепло для наших дорогих жителей», — добавил губернатор.

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