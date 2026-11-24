Врачи Домодедовской больницы спасли 20-летнего пациента от тяжелых последствий случайного употребления стеклоомывающей жидкости. Несмотря на небольшой объем выпитого, молодого человека экстренно госпитализировали в реанимацию для обследования и исключения осложнений, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Пациенту провели лабораторные исследования и консультацию терапевта. Ему назначили инфузионно-дезинтоксикационную терапию, форсированный диурез и препараты для защиты слизистой желудка. Желудок промыли через зонд в условиях стационара.

Врач-анестезиолог-реаниматолог Анастасия Руднева пояснила, что стеклоомывающие жидкости часто содержат токсичные спирты. Метанол, изопропиловый спирт, а в больших количествах и этанол представляют угрозу для жизни.

«Особенно опасен метанол: даже небольшое его количество может вызвать необратимую слепоту из-за поражения зрительного нерва или привести к летальному исходу. Тяжелые отравления поражают почки, печень, центральную нервную систему и вызывают метаболический ацидоз — состояние, при котором страдает каждая клетка организма», — рассказала Анастасия Руднева.

Отравление возможно не только при приеме жидкости внутрь, но и при длительном вдыхании ее паров. Симптомы включают головную боль, головокружение, тошноту и ухудшение зрения. У людей с хроническими заболеваниями печени и алкоголизмом риск тяжелой интоксикации значительно выше.

Врачи предупреждают, что при подозрении на такое отравление нельзя самостоятельно вызывать рвоту или промывать желудок: лечение должны проводить только медицинские специалисты. Опасные жидкости необходимо хранить в недоступном для детей месте и не использовать как замену алкоголю.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тема работы скорой помощи всегда имеет принципиально важное значение, особенно в чувствительные и напряженные периоды. Воробьев подчеркнул, что скорая медицинская помощь — это всегда передовая линия.

«Это, конечно, касается и Covid, который мы вместе с вами, уважаемые коллеги, прошли. Вы помните, какое количество вызовов тогда поступало, какая была нагрузка, какие риски», — сказал губернатор.