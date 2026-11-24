«ПриТЯГАтельный завод «СПКБ Техно» из Подольска получил гран-при конкурса видеороликов «Мы. В Объективе Подмосковье» и победил в специальной номинации «В кадре — бренды Подмосковья», сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Конкурс «Мы. В Объективе Подмосковье» — специальный проект Международного молодежного кинофестиваля «Мы». Его гран-при завоевал «ПриТЯГАтельный завод «СПКБ Техно» из Подольска. Предприятие также стало победителем специальной номинации «В кадре — бренды Подмосковья».

«Для нас это не просто победа в конкурсе видеороликов. Это признание большой идеи: современный завод может быть не только местом, где создают промышленную продукцию, но и пространством, куда хочется приходить, где интересно учиться, работать, творить, знакомиться с технологиями и людьми», — отметили в компании.

На предприятии развивают кабельное производство, машиностроение, гальванику и аддитивные технологии. Здесь также есть реставрационные мастерские, ретроавтомобили и собственные багги.

На конкурс поступило более 300 заявок из 27 городских округов. Работы оценивали кинематографисты, представители телевизионной индустрии, деятели культуры, предприниматели и общественники. Авторы лучших проектов получили дипломы и награды организаторов.

Проект организовала АНО «Лига творчества» при поддержке министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области, Московской областной думы и центра «Мой бизнес» Московской области.

Полный список победителей опубликован на сайте конкурса.

Ранее Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал губернатор.