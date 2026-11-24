Петербуржец потратил на украшения в Черную пятницу более 523 тысяч рублей

Самая дорогая покупка в магазинах SOKOLOV в Петербурге во время Черной пятницы составила 523 996 рублей. Крупнее чек был только в Казани, сообщает газета «Петербургский дневник» .

SOKOLOV проанализировал продажи с 10 по 16 ноября и сравнил их с предыдущей неделей и тем же периодом прошлого года. Максимальный чек в Казани составил 539 996 рублей, в Москве — 484 198 рублей.

За год покупатели в Петербурге приобрели на 16% больше украшений, а за неделю — на 9%. Оба показателя совпали с общероссийскими. Выручка магазинов города выросла на 15% за год и на 12% за неделю. По стране рост составил 11% и 6% соответственно.

Средний чек в Петербурге достиг 8 596 рублей против 6 997 рублей по России. Выше показатель оказался только в Саратове — 9 062 рубля.

Чаще всего украшения покупали петербуржцы 40–50 и 29–39 лет. Среди популярных изделий — кольца, серьги и цепи, среди материалов — серебро, красное и белое золото. Покупатели выбирали модели с фианитами, бриллиантами и синтетическими бриллиантами, а также без вставок.

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