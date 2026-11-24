Демонтаж заброшенного детского сада в микрорайоне Керамик в Балашихе планируют завершить до конца 2026 года, сообщает пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

В микрорайоне Керамик на Заводской улице, вблизи дома № 11, демонтируют аварийное здание бывшего детского сада. Обследование выявило критический физический и моральный износ строения и невозможность его восстановления. Работы планируют завершить до конца 2026 года.

Детский сад открылся в 1977 году, в период активного расширения жилого фонда. Одноэтажное кирпичное здание площадью более 500 квадратных метров построили для детей работников комбината. Со временем оно выработало свой ресурс и было выведено из эксплуатации. Дошкольное учреждение присоединили к другой образовательной организации, а опустевшее строение начало разрушаться.

Микрорайон Керамик возник рядом с Кучинским заводом керамических блоков, построенным в 1948 году. Рабочий поселок из двух- и трехэтажных домов стал основой будущего микрорайона. В разные годы здесь появились библиотека, дом культуры и музыкальная школа.

Всего в Балашихе выявили 431 объект незавершенного строительства. Из них 283 объекта, или 66%, уже снесли, достроили либо привели в соответствие с требованиями законодательства. Работа продолжится.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что на территории Московской области количество заброшенных и недостроенных зданий уменьшилось на 70%. По его словам, еще есть на виду такие здания, которые уродуют города. Нужно не просто добиваться судебных решений по ним, а сносить.

«Там должны рождаться парки, скверы или то, на что есть запрос у наших жителей», — сказал Воробьев.