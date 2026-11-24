Интерес россиян к продуктам с высоким содержанием белка вырос в 12 раз за январь — сентябрь 2026 года, по данным Ozon fresh, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Аналитики Ozon fresh и компании «Логика молока» изучили спрос на низкокалорийные, белковые и молочные продукты. Россияне все чаще обращают внимание на них как на замену привычным сладостям.

По данным Ozon fresh, наибольшей популярностью пользовались протеиновые коктейли со вкусами клубники, карамели, банана и шоколада, а также высокобелковое безлактозное молоко. Спрос на высокобелковые кисломолочные продукты увеличился в 6,5 раза.

«Логика молока» зафиксировала рост продаж продукции своих брендов по сравнению с январем — сентябрем прошлого года. Продажи творожных сырков выросли в 1,8 раза, до 3,5 тысячи тонн, греческого йогурта — в 1,7 раза, до 11,8 тысячи тонн. Питьевого йогурта продали в 1,2 раза больше — 61 тысячу тонн, ложкового с разными вкусами и наполнителями — в 1,1 раза больше, 38 тысяч тонн.

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