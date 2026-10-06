В Подмосковье пациентка продолжает лечение рака молочной железы

Пациентка, которой в 2013 году в возрасте 77 лет диагностировали рак молочной железы, продолжает лечение. После очередной коррекции терапии врачам удалось остановить прогрессирование заболевания и стабилизировать ее состояние, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В 2013 году у 77-летней пациентки выявили рак молочной железы: опухоль уже затронула лимфоузлы. Женщина прошла комплексное лечение.

В 2023 году заболевание стало прогрессировать. Пациентке назначили ингибиторы в сочетании с гормональной терапией. В 2025 году врачи вновь зафиксировали прогрессирование и изменили лечение. На фоне возраста возникло серьезное осложнение — гипергликемия. Коррекция лечения эндокринологом не дала эффекта.

Врачи еще раз скорректировали терапию в соответствии с клиническими рекомендациями. Это позволило стабилизировать состояние пациентки. Сейчас прогрессирование остановлено, нежелательных явлений нет. Женщина продолжает лечение. За эти 13 лет она проводила время с близкими и видела, как растут внуки.

«Успешное лечение во многом зависит от его выявления на ранней стадии. В числе мер профилактики злокачественных новообразований молочной железы — регулярная диспансеризация, ежегодное посещение гинеколога, систематическое самообследование, пальпация молочных желез и подмышечных впадин», — рассказал заведующий центром амбулаторной онкологической помощи Домодедовской больницы, врач-онколог высшей квалификации Дмитрий Вовк.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.