Ограничения на полеты сняли в аэропортах Владикавказа, Грозного и Махачкалы

Временно введенные в аэропортах Владикавказа, Грозного и Махачкалы ограничение на прилеты и отправления самолетов сняты, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале .

Ограничения действовали с 07:44 до 10:10 по Москве для обеспечения безопасности полетов.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов рассказал о замеченных над объектами в Каспийске беспилотниках. Он добавил, что принимались необходимые меры по их уничтожению.

Минувшей ночью план «Ковер» действовал в аэропортах Астрахани, Казани, Нижнекамска, Саратова и Ульяновска. Всего за ночь были сбиты 70 дронов ВСУ над территорией России.