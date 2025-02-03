Пять аэропортов России временно прекратили работу

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План «Ковёр» введён в аэропортах Астрахани, Казани, Нижнекамска, Саратова и Ульяновска, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Мера принята для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. сказано в сообщении.

Временные ограничения введены на прием и выпуск воздушных судов.

Ранее аэропорт Волгограда приостанавливал работу, после чего над городом прогремели многочисленные взрывы от работы ПВО.