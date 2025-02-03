Пять аэропортов России временно прекратили работу
План «Ковер» введен в пяти российских аэропортах
План «Ковёр» введён в аэропортах Астрахани, Казани, Нижнекамска, Саратова и Ульяновска, сообщили в пресс-службе Росавиации.
Мера принята для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. сказано в сообщении.
Временные ограничения введены на прием и выпуск воздушных судов.
Ранее аэропорт Волгограда приостанавливал работу, после чего над городом прогремели многочисленные взрывы от работы ПВО.