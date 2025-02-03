Глава Дагестана Меликов: беспилотники заметили в небе над объектами в Каспийске

Утром в понедельник над объектами в Каспийске в Дагестане зафиксированы беспилотные летательные аппараты, сообщил глава республики Сергей Меликов.

«Принимаются все необходимые меры по их нейтрализации», — написал Меликов в своем Telegram-канале.

По его словам, пока разрушения и пострадавшие от инцидента с дронами не выявлены. Все органы власти Дагестана работают в режиме оперштаба.

Глава республики подчеркнул, что сейчас жителям важны здравомыслие и спокойствие, также не стоит верить слухам. Он еще напомнил, что ни в коем случае нельзя распространять фотографии и видеоматериалы с мест происшествий.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что за ночь в разных субъектах страны сбили 70 дронов ВСУ.