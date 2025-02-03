70 украинских беспилотников ликвидировали в России за ночь

Аппараты перехватили дежурными средствами ПВО.

27 дронов сбили над Ростовской областью, 25 — над Волгоградской областью, семь — над Астраханской областью, пять — над Воронежской областью, четыре — над Белгородской областью, два — над Курской областью.

Ранее российские военные ударили по скоплению бойцов ВСУ с помощью нового дрона «Мерлин-ВР». Аппарат помог скорректировать удар по противнику.