сегодня в 18:25

ВС РФ ударили по скоплению ВСУ с помощью нового дрона «Мерлин-ВР»

Новый тяжелый российский беспилотник «Мерлин-ВР» скорректировал удар ФАБ-1500 по скоплению пехоты украинской армии, которая укрывалась в бункере в Херсонской области, сообщает РИА Новости .

Эту работу провели бойцы расчета БПЛА 18-й армии группировки войск «Днепр».

«Все отлично прошло, штатно. Как положено. Как в книжке написали. Ребята сработали отлично», — сказал разведчик с позывным Механик.

Дрон «Мерлин-ВР» подготовили к полету, подняли в воздух и направили в тыл ВСУ. Благодаря мастерству российских военных, высотности БПЛА и качеству его оборудования, среди которого и камера наблюдения, разведчики смогли обнаружить скопление бойцов противника на правом берегу Днепра.

Данные об украинцах передали командованию армии, а затем штаб решил нанести ракетно-бомбовый удар с применением ФАБ-1500. Дрон продолжил наблюдение и подтвердил ликвидацию поставленной цели.

На взлет и посадку БПЛА разведчики потратили до 3 минут.