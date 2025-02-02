ВС РФ ударили по скоплению ВСУ с помощью нового дрона «Мерлин-ВР»
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Новый тяжелый российский беспилотник «Мерлин-ВР» скорректировал удар ФАБ-1500 по скоплению пехоты украинской армии, которая укрывалась в бункере в Херсонской области, сообщает РИА Новости.
Эту работу провели бойцы расчета БПЛА 18-й армии группировки войск «Днепр».
«Все отлично прошло, штатно. Как положено. Как в книжке написали. Ребята сработали отлично», — сказал разведчик с позывным Механик.
Дрон «Мерлин-ВР» подготовили к полету, подняли в воздух и направили в тыл ВСУ. Благодаря мастерству российских военных, высотности БПЛА и качеству его оборудования, среди которого и камера наблюдения, разведчики смогли обнаружить скопление бойцов противника на правом берегу Днепра.
Данные об украинцах передали командованию армии, а затем штаб решил нанести ракетно-бомбовый удар с применением ФАБ-1500. Дрон продолжил наблюдение и подтвердил ликвидацию поставленной цели.
На взлет и посадку БПЛА разведчики потратили до 3 минут.