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Москвичей призвали отказаться от поездок на автомобиле из-за сильного ливня

В Москве идет сильный ливень, из-за него жителей и гостей столицы призвали отказаться от поездок на личном транспорте и использовать метро, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Из-за неблагоприятных погодных условий местами в мегаполисе могут возникать задержки наземного транспорта. Некоторые маршруты могут изменить, поэтому стоит внимательно слушать объявления водителей.

Вероятность сильных дождей сохранится на территории столицы до конца четверга. Местами прогремят грозы и пройдет град. Во время непогоды ветер может усилиться до 13-18 м/с.

Сильный дождь прогнозируется и в Подмосковье. В отдельных районах также ожидается гроза с градом и ливнем.