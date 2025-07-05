Главный редактор RT Маргарита Симоньян объявила о завершении работы над книгой «В начале было Слово — в конце будет Цифра», которую назвала главным трудом своей жизни.

В эфире программы «Право знать» на ТВЦ она рассказала, что роман представляет собой современную интерпретацию библейского Апокалипсиса, где библейские пророчества переосмыслены через призму технологического прогресса.

«Это книга о том, как на самом деле будет происходить то, что написано в Откровении Иоанна. Я взяла на себя смелость переложить эти метафоры на реалии сегодняшнего дня», — пояснила Симоньян. Она отметила, что перед публикацией получила благословение от высокопоставленных церковных иерархов.

Автор провела параллели между медленным развитием человечества до XIX века и стремительным технологическим рывком последних десятилетий.

«Если раньше прогресс шел в арифметической прогрессии, то сейчас — по экспоненте. Мы не успеваем осознать одно чудо, как появляется следующее», — сказала она.

Все средства от продажи книги будут направлены на благотворительность и помощь фронту. Предзаказ на издание уже открыт.