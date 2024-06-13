Вероятность ливней, грозы и града сохранится в Москве до конца дня

На территории столицы до конца четверга сохранится вероятность сильных дождей. Местами прогремят грозы и пройдет град. Во время непогоды ветер может усилиться до 13-18 м/с, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

В связи с неблагоприятными метеоусловиями водителям следует снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди едущего транспорта. Нужно также избегать внезапных маневров.

Пешеходам на улице рекомендуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Им напоминают о том, что нельзя укрываться от непогоды под деревьями.

В Подмосковье и столице в четверг прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 23 градусов.