сегодня в 07:15

Облачная погода и до +23 градусов ожидается в Московском регионе в четверг

Синоптики прогнозируют в Москве и Подмосковье облачную с прояснениями погоду. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 23 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Также в регионе пройдут кратковременные дожди, по области местами сильные. Помимо этого, в области ожидаются гроза и град.

Ветер будет дуть северо-западный с порывами до 11, а при грозе до 17 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 744 мм рт. ст.