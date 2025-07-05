«Южуралзолото» опровергло информацию о задержании владельца компании

В заявлении, направленном в РБК, представители группы подчеркнули, что бизнесмен в течение всего дня 5 июля находился на работе в московском офисе ЮГК.

«Как ранее комментировал Константин Струков, выезжать за границу он не планировал и не планирует. Никаких следственных мероприятий в отношении него не проводилось, его не задерживали», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее в ряде СМИ и телеграм-каналов появилась информация о возможном задержании Струкова. ЮГК, одна из крупнейших золотодобывающих компаний России, назвала эти сообщения недостоверными. В компании также отметили, что бизнес продолжает работать в штатном режиме.

Константин Струков входит в список Forbes, его состояние оценивается в 1,9 млрд долларов. Ранее он заявлял о планах расширения производства и новых инвестиционных проектах в золотодобывающей отрасли.