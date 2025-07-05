ФСБ задержала челябинского миллиардера при попытке вылета в Турцию

Владелец «Южуралзолота» пытался вылететь из Челябинска на своем бизнес-джете Bombardier (стоимостью $50 млн), однако Росавиация заблокировала взлет арестованного воздушного судна. На борту у Струкова изъяли уже аннулированный загранпаспорт.

Конфликт разгорелся на фоне иска Генпрокуратуры, требующей изъятия в госсобственность активов бизнесмена, включая контрольный пакет «Южуралзолота».

По версии следствия, Струков незаконно приобрел золотодобывающие и угольные активы, оформляя их на дочерей и подставных лиц. Ранее суд ввел для него и семьи запрет на выезд, однако миллиардер публично заверял, что не планирует скрываться от правосудия.