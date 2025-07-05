Владимир Порфиров скончался на соревнованиях в Крылатском

На московском триатлоне во время заплыва погиб опытный спортсмен

Во время этапа Лиги триатлона в московском Крылатском произошла трагическая гибель спортсмена Владимира Порфирова, сообщает пресс-служба Федерации триатлона России.

45-летний участник со стажем более 10 лет потерял сознание во время заплыва на дистанции 1 миля (1,6 км).

Дежуривший на воде спасатель оперативно доставил спортсмена на берег, где медики более часа проводили реанимационные мероприятия. Однако спасти жизнь атлета не удалось. Точная причина смерти станет известна после завершения экспертизы.

Федерация триатлона выразила соболезнования родным и близким Порфирова, пообещав всестороннюю поддержку семье погибшего.